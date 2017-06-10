下週一起天氣不穩定 各地有局部雷陣雨公視 (2017-06-10 00:00)
周末假期兩天都是高溫炎熱的天氣，天氣穩定，民眾可以把握這兩天出遊，下星期一開始，天氣將變得不穩定，各地將有局部雷陣雨，下周三14日到19日，台灣附近將有典型的梅雨鋒面，影響天數長達6天，雨量的威脅大，要特別注意。
==中央氣象局預報員 陳伊秀==
尤其是下週三開始
一直持續到下個週末
這幾天有好幾天
受到滯留鋒面的影響
再加上西南風增強的影響
所以台灣全台各地相當不穩定
預計降雨也會比較全面
各地都會有陣雨或雷雨
而且容易達到大雨
或者是豪雨等級的累積雨量
要特別注意
這個月2號，第一波的梅雨鋒面，帶來豪大雨，讓全台多處淹水，民眾苦不堪言，氣象局提醒，下周三開始，又有梅雨鋒面將影響台灣，而且西南風增強，天氣相當不穩定，全台都將降雨而且持續時間長，一定要嚴加戒備。
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