















周末假期兩天都是高溫炎熱的天氣，天氣穩定，民眾可以把握這兩天出遊，下星期一開始，天氣將變得不穩定，各地將有局部雷陣雨，下周三14日到19日，台灣附近將有典型的梅雨鋒面，影響天數長達6天，雨量的威脅大，要特別注意。==中央氣象局預報員 陳伊秀==尤其是下週三開始一直持續到下個週末這幾天有好幾天受到滯留鋒面的影響再加上西南風增強的影響所以台灣全台各地相當不穩定預計降雨也會比較全面各地都會有陣雨或雷雨而且容易達到大雨或者是豪雨等級的累積雨量要特別注意這個月2號，第一波的梅雨鋒面，帶來豪大雨，讓全台多處淹水，民眾苦不堪言，氣象局提醒，下周三開始，又有梅雨鋒面將影響台灣，而且西南風增強，天氣相當不穩定，全台都將降雨而且持續時間長，一定要嚴加戒備。