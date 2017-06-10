















為了防止「禽流感」等疫情，農委會規定，「散裝雞蛋」必須使用「一次性」的裝載容器，或包材，在6月24號，法規「緩衝期」屆滿之後，將全面稽查，違者最高，可罰15萬元。上市場採買，很多民眾都偏好盒裝販售的雞蛋。==民眾==就覺得它那個蛋殼看起來就是有時候會沾到一些雞糞什麼之類的所以我沒有買過散蛋==民眾==（包裝)也是要做到能夠讓我們放心是不是真的如同QR code上面展示得清清楚楚但國內有超過六成的散裝雞蛋商品，主要在傳統市場，雜貨店，或是供應給小吃及餐廳業者，農委會在去年規範散裝雞蛋應使用一次性裝載容器或包材，雖然很多業者反應，散裝雞蛋在裝箱前就經過消毒，一次性包材非必要更讓成本大增，但法規緩衝期將在六月24日到期。==農委會畜牧處科長 李宜謙==經過兩次勸導 還是屢勸不聽的話我們會處罰三到十五萬元的罰鍰==蛋商同業公會理事長 高傳謨==這個東西已經又緩衝了半年我們大家業者已經爭取到可以用一次性的內襯大部分業者都可以接受啦另外，為了讓散裝雞蛋也能讓消費者清楚溯源，農委會也從104年09月實行散裝雞蛋溯源標示管理制度，民眾在採買時，除了業者出示的檢驗報告，也可以透過手機掃瞄，來查詢相關的資訊。