

6月2號的大雨，造成基隆基金一路附近大淹水，下周又有梅雨鋒面影響台灣，總統蔡英文今天到基隆聽報告，也強調中央已經提出治水的方案，經費不足部分，前瞻計畫有運用的空間，由中央和地方合作，一定要讓大武崙溪，未來不再淹水。





怪手不斷挖著河道，要把6月初大武崙溪，暴雨成災所累積的淤泥清乾淨！災後首度到基隆視察的總統蔡英文，很關心進度。



==總統 蔡英文==

那如果真的不夠的

我們的前瞻治水計畫裡面

我想應該有一些靈活

可以運用的空間

務必要使我們這個大武崙

這個地方不再淹水了



==行政院政委 吳宏謀==

滯洪池的面積等等 土地的取得

這個還需要做細算

不過這個我們經費上

我們會全力來支持



基隆市長林右昌和團隊也賣力簡報，希望把問題都攤在陽光下。蔡總統聆聽後裁示，這次淹水很嚴重，中央會以分洪等整治計畫，由中央和地方合作，如果經費不足，前瞻計畫的部分經費，也有靈活運用的空間。



不過，當地居民到現在還在整理，聽到下週有梅雨鋒面來襲，都希望不要再豪雨成災。



==店家 黃彥卓==

到時候 可能想說有些機器

比較輕便的 就來的時候

可能要搬走 或是想辦法撤離



==居民 黃吉==

（整理）都還沒好 我的地下室

還亂糟糟 還在抽水中





而今天下午，因為對流雲系發展旺盛，各地紛紛出現強降雨，中央氣象局針對南投、宜蘭，以及高雄以北等12縣市，發布山區大雨特報，花蓮山區的雨量，從零時到下午五點，逼近一百毫米，台北內湖雨量也不小，而氣象局也提醒民眾，下星期一開始，天氣將變得不穩定，下週三14到19號，台灣附近將有梅雨鋒面，影響天數長達6天，雨量的威脅大，要特別注意。



記者 陳佳鑫 彭耀祖 陳信隆 綜合報導



