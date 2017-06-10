總統赴基隆視察 強調提分洪等整治方案公視 (2017-06-10 00:00)
6月2號的大雨，造成基隆基金一路附近大淹水，下周又有梅雨鋒面影響台灣，總統蔡英文今天到基隆聽報告，也強調中央已經提出治水的方案，經費不足部分，前瞻計畫有運用的空間，由中央和地方合作，一定要讓大武崙溪，未來不再淹水。
怪手不斷挖著河道，要把6月初大武崙溪，暴雨成災所累積的淤泥清乾淨！災後首度到基隆視察的總統蔡英文，很關心進度。
==總統 蔡英文==
那如果真的不夠的
我們的前瞻治水計畫裡面
我想應該有一些靈活
可以運用的空間
務必要使我們這個大武崙
這個地方不再淹水了
==行政院政委 吳宏謀==
滯洪池的面積等等 土地的取得
這個還需要做細算
不過這個我們經費上
我們會全力來支持
基隆市長林右昌和團隊也賣力簡報，希望把問題都攤在陽光下。蔡總統聆聽後裁示，這次淹水很嚴重，中央會以分洪等整治計畫，由中央和地方合作，如果經費不足，前瞻計畫的部分經費，也有靈活運用的空間。
不過，當地居民到現在還在整理，聽到下週有梅雨鋒面來襲，都希望不要再豪雨成災。
==店家 黃彥卓==
到時候 可能想說有些機器
比較輕便的 就來的時候
可能要搬走 或是想辦法撤離
==居民 黃吉==
（整理）都還沒好 我的地下室
還亂糟糟 還在抽水中
而今天下午，因為對流雲系發展旺盛，各地紛紛出現強降雨，中央氣象局針對南投、宜蘭，以及高雄以北等12縣市，發布山區大雨特報，花蓮山區的雨量，從零時到下午五點，逼近一百毫米，台北內湖雨量也不小，而氣象局也提醒民眾，下星期一開始，天氣將變得不穩定，下週三14到19號，台灣附近將有梅雨鋒面，影響天數長達6天，雨量的威脅大，要特別注意。
記者 陳佳鑫 彭耀祖 陳信隆 綜合報導
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