LINE推更新版 改善問題中央社 (2017-06-10 21:37)
（中央社記者張建中台北2017年6月10日電）通訊軟體LINE於5月底推出7.5.0版，只是不少用戶更新後出現問題。LINE已分別針對iOS與Android手機用戶，推出7.5.1版與7.5.2版更新，改善使用問題。
LINE於5月底推出7.5.0版，提供包括Android限定的聊天記錄備份，及Android與iOS雙平台都可使用的通話測試、動態消息投稿底圖新功能。
只是不少用戶更新後出現問題，包括收不到好有訊息通知、一開聊天室就閃退等情況。
LINE台灣回應表示，待進一步了解情況。
不過，LINE已於6月7日在App Store上提供7.5.1版更新；另外，LINE也針對Android手機用戶提供7.5.2版更新，改善使用問題。
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