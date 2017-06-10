美國時尚媒體Fashionista 、Legend Magazine近來統計全球最具影響力的時尚部落客排行榜，Chiara Ferragni、Aimee Song、Chriselle Lim等皆榜上有名。自媒體已不是風潮而是一種現況，只要動動靈活手指按下追蹤鍵，即可隨時隨地接收最新的時尚資訊。經由Instagram搜尋「#白鞋、#小白鞋、#whiteshoes」，截至今年五月中旬發現貼文數量總計200,000多筆，且每日以近400則貼文持續增長，從不斷刷新的自拍照、炫耀文中不乏看見小白鞋的美照、整體穿搭照與outfit layout等貼文分享，再再展現「小白鞋」時尚霸主的地位，成為出鏡率最高的時下單品。

在台灣也吹起一股社群時尚風潮，擁有高人氣的混血潮流女模李函、化身為時尚指南的部落客莫莉，以及擁有長腿正妹之稱的網美玄玄，有follow的時尚社群跟班不難發現她們曬的穿搭美圖中總有小白鞋的身影，那麼小白鞋是如何征服網美們的心房？時尚穿搭筆記整理如下，社群跟班們不要再只是仰著下巴、墊起腳尖偷窺時尚，快點學起來吧！

首先改掉正式套裝只能穿皮鞋或高白鞋的身影，跟鞋、球鞋只適合搭配街頭感破褲的印象吧！利用小白鞋展現超強混搭功力，打造休閒卻不失個性感的LOOK，也是上班族的時尚不敗的首選。另外，如果甜美風格還停留在果汁色裙裝+氣質淑女鞋款？我的老天鵝阿，如果約會這麼穿就GG了！快學學莫莉的男友視角穿搭術，利用棉質削肩one piece洋裝搭配小白鞋才是時尚王道，端莊又可展現活潑俏皮感。

而另外，夏天就是要大膽露！掌握剛剛好的微透膚比例、換上小露香肩、短版設計的連身褲裝、穿上舒適自在的小白鞋，不經意的露出迷人的鎖骨、結實的腹肌，為穿搭增添獨特亮點、卻不過於誇張裸露，反而健康性感又時髦有型。