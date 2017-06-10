你知道壁蝨會奪毛小孩的命嗎（2）中央社 (2017-06-10 21:10)
毛小孩要慎防壁蝨咬染艾利希體症，獸醫界去年調查發現10隻狗狗有1隻染艾此症；若不每年驗血確認，進入慢性期，將錯失救命期。（林辰柔醫師提供）中央社記者楊淑閔傳真 106年6月10日
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