今彩539開獎中央社 (2017-06-10 20:42)
（中央社台北10日電）第106138期今彩539開獎，中獎號碼16、28、14、26、27。3星彩中獎號碼784，4星彩中獎號碼0205。
實際中獎獎號以台彩公布為準。1060610
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