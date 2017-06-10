「清明上河圖」是會動的2D畫，體驗3D的VR作品「走入鵲華秋色」的科技部長陳良基（右5）說，穿梭時空後銘心入腦；他透露，下週將公布輔導2700家中小企業運用科技的聯盟。中央社記者楊淑閔攝 106年6月10日