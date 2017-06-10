福建疑淡菜中毒 泉漳州暫停水產採捕中央社 (2017-06-10 20:22)
（中央社台北10日電）大陸福建省海洋與漁業廳今天通報，泉州石獅、漳州龍海、漳浦等地發生疑似食用淡菜中毒事件，啟動赤潮災害二級應急響應。泉州和漳州關閉赤潮發生海域養殖生產區，暫停水產品採捕。
中新社報導，中國大陸福建省海洋與漁業廳通報，針對疑似食用貽貝（淡菜）中毒事件，監測技術人員已赴現場調查監測。
調查監測結果顯示，漳州龍海、漳浦海域水色均未見異常，但赤潮生物第一優勢種鏈狀裸甲藻最高細胞密度超過基準密度，已經形成赤潮。這個藻種可產生麻痹性貝毒。赤潮周邊海域有牡蠣吊養區，吊養牡蠣及其設施有附著野生貽貝。
此外，泉州石獅市梅林碼頭附近海域赤潮仍在持續，第一優勢種為鏈狀裸甲藻。
根據赤潮檢測結果，福建省海洋與漁業廳9日晚上11時啟動赤潮災害二級應急響應，要求漳泉兩地分別啟動二級和三級應急響應。
福建省海洋與漁業廳也要求上述兩地立即關閉赤潮發生海域養殖生產區，加強養殖漁船管控，暫停水產品採捕作業，加強巡查，嚴禁赤潮周邊海域水產品上市。1060610
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