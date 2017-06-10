蔡明忠：面對AI競爭 回歸做人本質中央社 (2017-06-10 19:52)
（中央社記者張建中台北10日電）富邦集團董事長蔡明忠下午應邀出席世新大學碩、博士班畢業典禮演講，他以「誠信、勤儉、謙和」6字期勉畢業生，也強調面臨AI競爭，應回歸做人的本質。
蔡明忠表示，他常覺得年輕人面臨未來世界的挑戰性，比過去要來得高與強很多，如面臨人工智慧(AI)等種種競爭。
他說，AI永遠不可能變成HI(Human Intelligence)，面臨AI競爭應回歸做人的本質，如服務業便是AI永遠無法取代的產業。
現在是資訊爆炸時代，蔡明忠表示，要讓自己心靈能在整個焦躁的社會中得到安心、平靜的一刻；把自己思緒從困境中抽離，才能找到解決方法，這是他賴以生存的不二法門。
而運動是他從紛擾忙碌訊息中得到片刻安寧的方法，蔡明忠說，他是個運動狂，每天運動，不只游泳，還有每週2次瑜珈，2年前還完成鐵人三項。
蔡明忠並以「誠信、勤儉、謙和」勉勵在場畢業生，他說，誠信最重要是要對自己負責，應從本身做起。
勤儉的儉，就是不要貪心，蔡明忠表示，應與大自然和平相處，不要過分掠奪，吃飯要把剩下的菜帶回家。至於謙和，他說，最重要是不恥下問。1060610
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