一年一度的股神巴菲特慈善午餐拍賣結果於美國時間 9 日出爐，一名不願透露身分的粉絲，以 267 萬 9001 美元，約合新台幣 8065 萬元奪得，這名得標者可跟巴菲特大聊特聊，巴菲特幾乎無所不答，唯獨就是不能問他「下一步的投資計畫」！

巴菲特慈善午餐拍賣是由他第一任妻子創立的，得標者有機會最多與 7 名友人和巴菲特共進午餐，而拍賣所得將捐贈給為無家可歸者、貧民以及藥物濫用者服務的格萊德基金會。

該拍賣於 6 月 4 日在 eBay 上架才 2 分鐘就飆出百萬美金，約合新台幣 3027 萬。美聯社報導，去年得標價為 345 萬 6789 元，約合新台幣 1 億400 萬元，追平 2012 年的最高價紀錄。據了解，巴菲特對午餐話題完全不設限，只要敢問他都會回答，只是，唯一不聊的就是自己的下一步投資計畫。