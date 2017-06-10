池昌旭公開「床照」 向粉絲道晚安NOWnews今日新聞 (2017-06-10 13:00)
南韓演員池昌旭，近日與南志鉉、崔泰俊等人合作演出戲劇《奇怪的搭檔》，改變過去的形象，化身魅力爆表的盧智旭律師，雖然少了打打殺殺的戲分，但是人氣依舊不減。而他於昨（9）日在社群媒體上傳一張「床照」，讓粉絲看到後都暴動了。
雖然時常在戲劇中演出「硬漢」，不過私底下的池昌旭是個親切又可愛的大哥哥，時常上傳照片與粉絲分享生活。而在昨日池昌旭貼出的照片裡，是他穿著可愛的花睡衣，盤腿坐在單人床上，抱著枕頭發呆的模樣，背景則是有點斑駁的白牆，他則在貼文寫下，「Good night」最後還附上一個俏皮的月亮圖案。照片一發布後，立即有許多粉絲留言回應，跟他道晚安。
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