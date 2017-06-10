（中央社記者江佩凌台北10日電）三立今天上午表示，只要是演三立戲劇的演員，一定會處理，全力維護演員權益。



媒體報導，一家為三立製作戲劇的製作單位驚傳倒閉，積欠巨額款項。



參與這齣戲劇的演員李沛旭及楊鎮所屬的伊林娛樂表示，對口是與三立簽合約，不是這家傳播公司，前期費用是有拿到，但尾款還沒拿到，尾款對口也是向三立拿。1060610