製作單位傳倒閉 三立：維護演員權益中央社 (2017-06-10 12:07)
（中央社記者江佩凌台北10日電）三立今天上午表示，只要是演三立戲劇的演員，一定會處理，全力維護演員權益。
媒體報導，一家為三立製作戲劇的製作單位驚傳倒閉，積欠巨額款項。
參與這齣戲劇的演員李沛旭及楊鎮所屬的伊林娛樂表示，對口是與三立簽合約，不是這家傳播公司，前期費用是有拿到，但尾款還沒拿到，尾款對口也是向三立拿。1060610
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