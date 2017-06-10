小S霸氣挺同志 怒嗆「地球不屬於異性戀的！」NOWnews今日新聞 (2017-06-10 11:30)
小S（徐熙娣）對於挺同志向來不遺餘力，今（10）日她在臉書激動寫下，為何有許多反同人士老是要規勸同性戀該做什麼、不該做什麼，更氣憤地說：「請問地球是由異性戀主宰的嗎？為什麼異性戀可以不斷的指引正道這類的話，來形容同樣住在地球的同性戀？」小S同時嚴正聲明，「地球不屬於異性戀的！」認為每個人都應該盡情做自己。
小S在社群網站罕見地激動發言，先是拋出疑問：「請問地球是由異性戀主宰的嗎？」隨後狂批反同人士，總是喜歡對同性戀束縛框架，怒嗆：「你們憑什麼規定別人該怎麼做自己，不要再說同性戀是後天造成的，因為你不是他們，你哪來的根據說這番幼稚的言談。」小S更認為當我們不是對方時，應該以理性包容去了解對方感受，更爆氣說：「別忘了，地球不屬於異性戀的！」
小S霸氣表態挺同，還因為太過激動而打錯字，修正後不忘詢問網友：「沒錯字了吧？」眾多網友對於小S的一番言論都相當激賞，「沒有錯字，文筆挺不錯的！字字擲地有聲。」、「有寬容的思想很重要！世界是屬於每一個生物的。」
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