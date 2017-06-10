▲穿著輕便服裝的防彈少年團，充滿青春活潑的氣息。（圖／翻攝自防彈少年團，2017.06.10）

男團BTS防彈少年團，歌唱實力不僅在韓國有目共睹，在國際間更是打出知名度，日前在美國告示牌音樂獎上強壓勁敵獲獎，更發表日文專輯，積極轉攻海外市場，而官方於近日公開拍攝的海報照片，有團員們各種不同的模樣，讓粉絲忍不住按右鍵收藏。

第二波公開的海報照片有兩個系列，一個是全體都穿著西裝，其中有他們擺出正經表情，端正坐著的照片，也有戴著墨鏡耍帥的模樣；以及輕鬆面對鏡頭、比著耶手勢的樣子。另外一個系列則是團員們身穿輕便的衣服，搭配牛仔褲與球鞋，展現青春活力感的海報，可愛又俏皮，狙擊許多粉絲心臟。

▲防彈少年團帶著墨鏡耍帥，模樣意外的迷人。（圖／翻攝自防彈少年團臉書，2017.06.10）

▲防彈少年團的成員們可愛的比著「YA」手勢。（圖／翻攝自防彈少年團臉書，2017.06.10）

▲穿著輕便服裝的防彈少年團，充滿青春活潑的氣息。（圖／翻攝自防彈少年團，2017.06.10）

▲除了大合照，也有團員們「分組」拍攝的照片。（圖／翻攝自防彈少年團臉書，2017.06.10）

▲ j-hope（左）與V同框，兩人的高顏值讓人驚豔。（圖／翻攝自防彈少年團臉書，2017.06.10）