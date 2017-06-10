圖多／防彈少年團清新海報照 趕快按右健收藏NOWnews今日新聞 (2017-06-10 12:00)
男團BTS防彈少年團，歌唱實力不僅在韓國有目共睹，在國際間更是打出知名度，日前在美國告示牌音樂獎上強壓勁敵獲獎，更發表日文專輯，積極轉攻海外市場，而官方於近日公開拍攝的海報照片，有團員們各種不同的模樣，讓粉絲忍不住按右鍵收藏。
第二波公開的海報照片有兩個系列，一個是全體都穿著西裝，其中有他們擺出正經表情，端正坐著的照片，也有戴著墨鏡耍帥的模樣；以及輕鬆面對鏡頭、比著耶手勢的樣子。另外一個系列則是團員們身穿輕便的衣服，搭配牛仔褲與球鞋，展現青春活力感的海報，可愛又俏皮，狙擊許多粉絲心臟。
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