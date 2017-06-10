小S挺同：地球不屬於異性戀的中央社 (2017-06-10 11:10)
（中央社記者江佩凌台北10日電）力挺婚姻平權的藝人小S（徐熙娣）今天上午在社群網站臉書（facebook）發文說，不要再說同性戀是後天造成，「包容有這麼難嗎？而且別忘了，地球不屬於異性戀的」。
小S在臉書文字配上黑白自拍照，表情嚴肅，這篇文字貼出後1小時就吸引超過1萬人按讚，300多次分享。
小S表示，「請問地球是由異性戀主宰的嗎？為什麼異性戀可以不斷的以規勸、指引正道這類的話來形容同樣住在地球的同性戀？你們憑什麼規定別人該怎麼做自己，不要再說同性戀是後天造成的，因為你不是他們，你哪來的根據說這番幼稚的言談」。
小S說，「我如果說異性戀是被整個社會的氛圍所逼出來的，你同意嗎？當你不是對方時，請不要隨便下結論，包容有這麼難嗎？」
這篇文章也引發網友討論，並吸引許多網友按讚出現彩虹心情符號。1060610
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