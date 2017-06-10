炎亞綸談三立委製公司倒閉 盼大眾先「檢討自己」NOWnews今日新聞 (2017-06-10 10:55)
三立委外製作公司「東映傳播」驚傳倒閉，據傳負責人周轉不靈，疑似已跑路到大陸。對此炎亞綸更扮演起先知，先表示：「I told you so」。而後發長文透露該公司實際積欠薪資大約在8位數，表示除了要檢討負責人梁漢輝本身思想，「大家真正該關心的，應該是台灣整體各個產業經營方針，以及市場結構到底出了什麼錯？」
炎亞綸對於時事向來頗有個人見解，對於三立委外製作公司倒閉，他表示：「債務並非投資大陸失敗。這些債務純屬梁先生本身想法問題，挖東牆補西牆，在台灣想要作大戲的狀況下，許多人被預算壓得無法喘息，因此得向不正當的管道借用大量的金錢，此後才造就滾雪球效應。」並說因為台灣市場萎靡，只能不斷壓縮預算，「在過去多年的不當資金運作下，保守估計約莫9位數的債務才是主因。」
炎亞論認為梁漢輝本身思想有問題，但應該更關心的是台灣的市場結構出了什麼錯，「許多人擺明削價競爭，卻還是有同行願意冒著破壞市場行情的狀況下，接案子一步步殘害行業？」他直指這種奴性的宣言充斥，已經扭曲變態不平衡的勞資關係。更說在喊打這些大老闆的同時，應當先檢討自己，願意服從這種奴性勞資關係的人，才是破壞環境的元兇。
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