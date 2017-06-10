超人氣動漫作品「銀魂」推出真人版電影，橋本環奈為高度還原女主角「神樂」，要表現出食量特大、擁有怪力，性格粗魯又嘴賤毒舌的沒氣質形象，甚至為戲犧牲挖鼻孔、翻白眼。（車庫娛樂提供）中央社記者江佩凌傳真 106年6月10日