有「千年一遇美少女」之稱的日本女星橋本環奈，挑戰演出「銀魂」真人版電影，預告片中大翻白眼、挖鼻孔，為戲拋美少女形象犧牲演出，也呼應作品名句「完成度真高啊！」（車庫娛樂提供）中央社記者江佩凌傳真 106年6月10日