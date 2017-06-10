橋本環奈拋形象 新片挖鼻孔翻白眼中央社 (2017-06-10 10:50)
有「千年一遇美少女」之稱的日本女星橋本環奈，挑戰演出「銀魂」真人版電影，預告片中大翻白眼、挖鼻孔，為戲拋美少女形象犧牲演出，也呼應作品名句「完成度真高啊！」（車庫娛樂提供）中央社記者江佩凌傳真 106年6月10日
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