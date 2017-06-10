▲Lucy成隋棠第一隻芭比娃娃，並說愛上幫女兒打扮的感覺。（圖／翻攝自臉書，2017.06.10）

隋棠婚後生下兒子Max與女兒Lucy，並時常在社群網站與網友分享育兒趣事。其中Lucy超多的髮量更是網友津津樂道的話題，近日隋棠PO出女兒戴著超Q髮帶，對著鏡頭甜笑的照片，笑說：「女兒是我的第一隻芭比娃娃。」Lucy萌樣更融化許多網友。

隋棠日前才表示Lucy的頭髮似乎因變長往下順，打趣地說：「怎麼有點帥，多個兒子的錯覺。」近日隋棠透露小時候其實不愛玩芭比娃娃，但女兒出生後開始迷上幫她打扮得美美，並曬出女兒戴上可愛髮帶的照片，笑說「女兒是我的第一隻芭比娃娃，可以整個下午一直換頭飾。」更感謝身邊有許多人都很愛幫她打扮Lucy。

不少網友看到Lucy超萌照片，紛紛曬出自家女兒的可愛照，表示：「生女兒的特權，可以好好打扮她。」、「女孩兒就是有打扮的權利。」，也有網友搞笑向隋棠喊話：「妳不止有芭比，還有肯尼欸。」

▲Lucy對鏡頭甜笑的萌樣，不少網友直呼好像Max唷。（圖／翻攝自臉書，2017.06.10）