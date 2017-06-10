混血妻照片遭誤植 謝和弦爆氣嗆：有事嗎？NOWnews今日新聞 (2017-06-10 09:36)
謝和弦與老婆Keanna感情相當融洽，不時在社群網站大曬恩愛，閃度破表！近日謝和弦在網站平台的新聞，看到愛妻照片被誤植在「29歲男子發現混血正妹原來『跟他媽媽年紀差不多』嚇壞求助，之後懦弱到網友都氣壞了」的文章中，立馬爆氣嗆：「你他貓的有事嗎？乾。」甚至還寫信到該平台，要求記者出面道歉。
謝和弦對於妻子一向呵護備至，近日他發現網路平台TEEPR的轉載新聞照片，放上愛妻的辣照，而該文章標題寫著：「29歲男子發現混血正妹原來『跟他媽媽年紀差不多』嚇壞求助，之後懦弱到網友都氣壞了」，讓謝和弦相當傻眼，並嗆：「你用我老婆照片當示意圖，請問你有事嗎？你他貓的有事嗎？乾，你記者之路準備仆街吧。」隨後更寫信到該平台，表示「我是謝和弦，我找你們家記者。」霸氣護妻，頗受網友好評。
該平台記者隨即回信致歉，表示在挑選照片時沒有經過周全思考，直說沒有惡意，對於意外造成謝和弦及Keanna困擾感到相當抱歉。謝和弦在看完道歉信後，也大器回應：「有誠意，氣消了，原諒你。」
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