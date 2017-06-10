橋本環奈拋形象 新片大挖鼻孔翻白眼中央社 (2017-06-10 09:51)
（中央社記者江佩凌台北10日電）有「千年一遇美少女」之稱的日本女星橋本環奈，挑戰演出「銀魂」真人版電影，預告片中大翻白眼、挖鼻孔，為戲拋美少女形象犧牲演出，也呼應作品名句「完成度真高啊！」
超人氣動漫作品「銀魂」推出真人版電影，橋本環奈為高度還原女主角「神樂」，要表現出食量特大、擁有怪力，性格粗魯又嘴賤毒舌的沒氣質形象，甚至為戲犧牲挖鼻孔、翻白眼。橋本環奈日前受訪時透露，一定會讓粉絲感受到衝擊。
橋本環奈日前還開直播與粉絲互動，公開剪去長髮，影片40多分鐘，狂吸超過20萬人次瀏覽，變髮後的橋本環奈，依然被網友大讚宛若天使。
除橋本環奈，也有許多高顏值美女影星尬一角，如長澤雅美、菜菜緒、早見朱莉與古(火田)星夏等人參與，美女演員們挑戰不計形象演出，令許多粉絲期待。
男角卡司則有小栗旬、菅田將暉、岡田將生與堂本剛等，眾多高人氣帥氣男星參與演出，陣容龐大。
網路經典名言「這不是新阿姆斯特朗炫風噴射阿姆斯特朗炮嗎？完成度真高啊！」，對話出自「銀魂」，真人版電影將於7月15日於台灣及日本同檔期上映。1060610
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