對於惡意批評父親的網友 李輝才選擇提告NOWnews今日新聞 (2017-06-10 09:26)
南韓喜劇演員兼主持人李輝才，在2013喜獲雙胞胎李書言、李書俊，便自同年9月開始主持親子節目《超人回來了》，邀請許多大牌韓流明星參與錄製，因此讓他攀上20年演藝生涯的高峰。而日前播出的節目內容，卻意外引起網友留下惡評，因此他決定提出告訴。
李輝才在5月初播出的《超人回來了》，將雙胞胎兒子的表演片段拿給罹患癡呆症的父親看，並問父親，知道是誰嗎？父親回答，「不知道。」因此李輝才難過的流下淚，沒想到這部分卻讓網友們對於李輝才父親留下惡評，而據韓媒報導，相關人士透露，李輝才對於留下惡評的網友表示，不在意對他自己的評論，但是不能容忍那些罵父親的言論，因此只好選擇提告。
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