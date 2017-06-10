▲宗泫、孔昇延合體演出網路劇《My Only Love Song》，海報公開。（圖／翻攝自Naver，2017.06.10）

由南韓樂團CNBLUE的成員宗泫、FTIsland團員在真，以及孔昇延主演的網路劇《My Only Love Song》，劇組在日前公開了海報照，可愛又俏皮的風格，吸引許多人的目光，而此劇也是「宣言夫婦」時隔兩年再合體的作品。

身為樂團成員的李宗泫，近來積極轉往戲劇圈發展，不僅與雪炫、呂珍九等人合作韓劇《橘皮馬末蘭果醬》，精湛演技受到肯定，因此這一次的網路劇《My Only Love Song》晉升男主角，合體曾經在綜藝節目《我們結婚了》的「老婆」孔昇延。公開的海報照片有兩張，一張是有許多劇中演員的照片，一張則是孔昇延開著車，旁邊則坐著李宗泫，而他滿臉的驚恐，手還抓緊握把，模樣逗趣。

另外，此劇講述頂尖女演員宋秀貞在拍攝作品時，因為不合她的心意，開著車離開，沒想到就此穿越，遇到了李宗泫扮演的溫月與在真飾演的卞參龍後，所發生的一連串故事。

▲宗泫（左）、孔昇延終於合體，演出網路劇《My Only Love Song》。（圖／翻攝自Naver，2017.06.10）