▲KID（左）偷錄馬國賢（右）喝酒療傷的畫面，表示自己很心疼，希望外界多給馬國賢鼓勵。（圖／翻攝自臉書，2017.06.10）

現年47歲的馬國賢，日前與小他18歲的音樂老師交往，不料兩個人交往才一個多月就宣告破局。忍著情傷的馬國賢依舊照常錄影，但卻起了從14樓躍下的念頭，所幸吳宗憲、KID阻止才平安無事。KID更在臉書PO出側錄馬國賢的影片，暖心喊話：「這個男人說真的已經很堅強了。」

KID昨（9）日在臉書PO出馬國賢喝酒療情傷的影片，只見馬國賢不時嘆氣看起來相當憂愁，KID認為馬國賢是很堅強的男人，「想想自己過往的經驗真的是生不如死，因為付出很多所以傷害更痛。」KID更透露馬國賢一個晚上哭了好幾次，並說很心疼馬國賢，希望大家看完影片可以給馬國賢多一點愛跟關心。

話鋒一轉，KID也樂觀地向馬國賢喊話：「其實國賢哥很幸福耶，當天有參加《綜藝玩很大》的所有團員陪聊天，還有綜藝天王（吳宗憲）開導。」對於馬國賢即使背負情傷，錄影時照樣用100分的努力，KID更是感到佩服。

▲馬國賢借酒澆愁的畫面，都被KID偷錄下來。（圖／翻攝自臉書，2017.06.10）

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