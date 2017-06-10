影／馬國賢藉酒療情傷 KID不捨：這男人已經很堅強NOWnews今日新聞 (2017-06-10 08:57)
現年47歲的馬國賢，日前與小他18歲的音樂老師交往，不料兩個人交往才一個多月就宣告破局。忍著情傷的馬國賢依舊照常錄影，但卻起了從14樓躍下的念頭，所幸吳宗憲、KID阻止才平安無事。KID更在臉書PO出側錄馬國賢的影片，暖心喊話：「這個男人說真的已經很堅強了。」
KID昨（9）日在臉書PO出馬國賢喝酒療情傷的影片，只見馬國賢不時嘆氣看起來相當憂愁，KID認為馬國賢是很堅強的男人，「想想自己過往的經驗真的是生不如死，因為付出很多所以傷害更痛。」KID更透露馬國賢一個晚上哭了好幾次，並說很心疼馬國賢，希望大家看完影片可以給馬國賢多一點愛跟關心。
話鋒一轉，KID也樂觀地向馬國賢喊話：「其實國賢哥很幸福耶，當天有參加《綜藝玩很大》的所有團員陪聊天，還有綜藝天王（吳宗憲）開導。」對於馬國賢即使背負情傷，錄影時照樣用100分的努力，KID更是感到佩服。
※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您 飲酒過量有礙健康！※
※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1
問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
金素妍、李尚禹結婚啦 將以新作品報答外界祝福【NOWnews今日新聞】
李易夫婦大方放閃 六月性感事業線超吸睛【NOWnews今日新聞】
炎亞綸談三立委製公司倒閉 盼大眾先「檢討自己」【NOWnews今日新聞】
「無緣媳婦」視豬哥亮為父 黃思婷置身家屬行列【NOWnews今日新聞】
陳維齡體重飆破75 「不減肥理由」讓宋逸民秒安靜【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》