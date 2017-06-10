金素妍、李尚禹結婚啦 將以新作品報答外界祝福NOWnews今日新聞 (2017-06-10 08:11)
南韓演員金素妍與李尚禹，去年因拍攝韓劇《家和萬事成》結緣，而後交往，認愛不到半年的時間，在今年3月宣布即將結成夫妻，讓許多粉絲都為他們高興。而甜蜜蜜的兩人已經於昨（9）日完成婚禮，他們透過經紀公司對外透露完婚感想。
婚禮舉行前，他們各自所屬的經紀公司HM Entertainment、Namoo Actors一起發表聯合的聲明，內容除了提到他們會在家人與朋友的見證下舉辦婚禮，不打算跟媒體們見面外，也提到金素妍與李尚禹很謝謝外界給予的祝福，也因為有著大家的祝福，未來將會互相關心，組織更幸福的家庭，此外也會以新的作品來報答大家。
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