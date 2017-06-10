▲李易（右）與老婆六月（左）PO出放閃照，六月意外露出火辣事業線。（圖／翻攝自臉書，2017.06.10）

六月與李易婚後相當恩愛，目前育有一子一女。近日六月為慶祝老公李易生日以及結婚六周年，特別規劃10天的紐約行，而後再飛往沖繩參加朋友婚禮，兩夫妻也大方在臉書曬恩愛，只見放閃合照中，六月露出深邃事業線，讓人相當驚豔。

六月與李易這段女大男小戀情，從交往以來就備受關注，六月靠著獨特的馭夫術套牢李易，即使兩人曾鬧離婚但靠著彼此相愛都化解難關。近日是六月、李易結婚六周年，兩夫妻特別飛往紐約慶祝，紀念彼此的愛情。之後前往沖繩參加朋友婚禮，六月甜蜜在臉書放閃寫下：「我們～」隨後曬出夫妻同框照，只見六月露出胸前性感事業線，好友黃小柔更笑說：「這身材很適合生第三胎。」六月也打趣地說：「等我！我很快追上妳的腳步。」不少網友更認為，六月生過兩胎還保持如此火辣身材，真是太犯規了！

▲李易（右）與老婆六月（左）甜蜜放閃，六月事業線超吸睛。（圖／翻攝自臉書，2017.06.10）