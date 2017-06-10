▲孫佳人將IG所有的照片刪光。（圖／翻攝自孫佳人臉書，2017.06.10）

南韓女團Brown Eyed Girls團員孫佳人，在5月底時因健康亮紅燈，因此取消原定的演藝活動，於6月初還在社群媒體公開男友朱智勳的友人，邀她一起吸大麻的對話截圖，引起多方關注。而她卻突然在8日將所有IG曾上傳的照片都刪掉，只剩下一張黑白照。

孫佳人於5月底因診斷出罹患肺炎、恐慌症，所以演藝活動暫時停擺，近日於IG上傳診斷書的部分照片又意外遭到網友惡意批評，深感困擾的她也作出回應，沒想到之後又公開朱智勳朋友邀請她呼麻的對話照，再次登上媒體版面。而她於日前將所有放在IG上的照片刪除後，只留下一張胸腔裡充滿玫瑰花的黑白照片，似乎想透過照片傳達她現在複雜的心情。

▲佳人將IG裡的照片都刪除，只剩下一張胸腔充滿花朵的黑白照片。（圖／翻攝自佳人IG，2017.06.10）

※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)

※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

