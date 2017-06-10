（中央社記者黃名璽東京10日專電）以電影「海角七號」走紅台灣的日本藝人田中千繪，客串演出日本週一晚間9時播映的黃金檔日劇「貴族偵探」，被日媒形容為「凱旋」，但田中千繪卻表示，超想念台灣的魯肉飯。



日本「Sponichi Annex」日前報導，田中千繪因擔任台灣國片票房賣座冠軍「海角七號」女主角，在台灣爆紅。已12年沒演出日劇的她，將在12日播映的「貴族偵探」第9集軋上一角，與偶像團體「嵐」的成員相葉雅紀合作。



貴族偵探每集的「來賓」都引人注目，這次找來在亞洲發展的田中千繪軋一角；田中千繪上回在日劇中演出，是2005年9月的事，但這次是首度在黃金檔的日劇中演出。



田中千繪高中時就被星探挖掘，於1996年正式出道；1998年主演富士電視台的「美少女H」第4集，首度在電視劇演出，也陸續接演過幾部日劇。



田中千繪首度出現在大螢幕，是2005年演出香港電影「頭文字D」。她在拍攝此片時一方面有感亞洲電影的發展性，加上導演鼓勵她學中文挑戰亞洲電影，田中千繪在2006年毅然停止所有演藝活動，隻身跑到台灣學習中文。



說來也巧，田中千繪結束來台8個月的語言課程，正準備返回日本時，就得到演出海角七號的機會。



這是因為海角七號導演魏德聖當時看了田中千繪用中文寫的部落格後，就打電話給田中千繪詢問是否願意接演。田中千繪因緣際會接下了「友子」這個角色。



隨著海角七號的票房勢如破竹，目前仍是台灣國片最賣座電影，田中千繪在台灣的知名度大開，甚至在金馬獎被提名最佳新演員獎，這是首度有日本人被提名。她也因此在台灣走紅，再紅回日本。



田中千繪之後就以台灣為發展重心，接演兩岸的電影及戲劇，與魏德聖的合作除了海角七號，還有賽德克巴萊及52Hz I Love You。



她這次演出的日劇導演，也是田中千繪在日劇出道的「美少女H」的導演中江功，兩人相隔12年再度合作。



田中千繪說，相葉雅紀在兩岸人氣都很旺，她的台灣友人有很多都是相葉雅紀的粉絲，所以這次她能演出貴族偵探，她的台灣友人都非常興奮。



她還在自己的臉書上說，「參與到日劇月9的演出是一個非常遙遠的夢想?但是??我圓夢了」；在貴族偵探順利結束拍攝工作後，她說，「我也快要回台灣了∼超想念我的魯肉飯」。1060610