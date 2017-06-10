伊朗民眾集會悼念德黑蘭恐襲遇難者北京新浪網 (2017-06-10 03:54)
新華社德黑蘭６月９日電（記者穆東 汪強）伊朗民眾９日在首都德黑蘭舉行集會，悼念德黑蘭恐怖襲擊事件中的遇難者。
當天，數千民眾聚集在為遇難者舉行葬禮的德黑蘭大學清真寺，悼念遇難者並高呼反對美國和沙烏地阿拉伯的口號。
伊朗總統魯哈尼出席葬禮並發表講話。他對遇難者表示哀悼，同時強烈譴責恐怖主義和極端組織。
伊朗最高領袖哈梅內伊９日也在其官方網站發表聲明。他表示，襲擊事件不會動搖伊朗人的意志，伊朗人將「帶著更大的決心團結前進」。
７日，位於德黑蘭的伊朗議會大樓和德黑蘭南部的伊朗已故最高領袖霍梅尼陵外分別發生恐怖襲擊事件。據伊朗司法醫療機構８日通報，兩起恐怖襲擊事件已造成至少１７人死亡、５２人受傷。伊朗媒體報導說，有６名襲擊者自殺或被擊斃。
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