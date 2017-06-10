全周美油收跌3.8%布油跌3.6%北京新浪網 (2017-06-10 03:36)
新浪美股訊 日期:10日凌晨，原油期貨價格周五收高，扭轉了此前兩個交易日下跌的趨勢。但本周WTI期貨價格仍然下跌了3.8%、布倫特原油累計下跌3.6%。
數據顯示美國上周原油庫存意外攀升，使市場擔心主要產油國減產以削減全球原油庫存的努力可能失敗。
貝克休斯公司（BHI）周五報告稱，美國上周活躍原油鑽井數量連續第21周上漲，使人擔心美國的原油產量將會繼續提高。
紐約商品交易所7月交割的原油期貨價格上漲19美分，或0.4%，收於45.83美元/桶。
倫敦洲際交易所布倫特原油期貨上漲29美分，或0.6%，收於48.15美元/桶。
全周WTI期貨累計下跌約3.8%。
全周布倫特原油期貨價格累計下跌約3.6%。（張俊）
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