新浪美股訊 日期:10日凌晨，原油期貨價格周五收高，扭轉了此前兩個交易日下跌的趨勢。但本周WTI期貨價格仍然下跌了3.8%、布倫特原油累計下跌3.6%。

數據顯示美國上周原油庫存意外攀升，使市場擔心主要產油國減產以削減全球原油庫存的努力可能失敗。

貝克休斯公司（BHI）周五報告稱，美國上周活躍原油鑽井數量連續第21周上漲，使人擔心美國的原油產量將會繼續提高。

紐約商品交易所7月交割的原油期貨價格上漲19美分，或0.4%，收於45.83美元/桶。

倫敦洲際交易所布倫特原油期貨上漲29美分，或0.6%，收於48.15美元/桶。

全周WTI期貨累計下跌約3.8%。

全周布倫特原油期貨價格累計下跌約3.6%。（張俊）