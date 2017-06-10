美元對多數主要貨幣匯率９日上漲北京新浪網 (2017-06-10 03:41)
新華社快訊：美元對多數主要貨幣匯率９日上漲，截至紐約匯市尾盤，１歐元兌換１．１１９７美元，１美元兌換１１０．１７日元。
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