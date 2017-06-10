原標題：遲到一分鐘不得入場？高考該有補救措施

一家之言

對於高考入場的規則大家都要遵守，這沒疑義，但是在考生遲到之後，能否有必要的補救措施？畢竟高考對每一個考生來說一年只有一次，十分不易。

據媒體報導，6月8日下午3點，江蘇高考英語開考，根據規定，所有考生須提前15分鐘，也就是2點45分進場。在南京棲霞區棲霞中學考點，一名考生因2點46分趕到考場，被依規禁止進場。

對於這名考生因晚到一分鐘被禁止入場，輿論紛紛表示同情，希望高考考場能實行人性化服務，不能因晚到一分鐘就影響一名考生的「命運」。

我國高考明確規定開考15分鐘后，禁止進入考場。而高考英語是下午3點開考，但要求考生提前30分鐘入場（並非媒體報導的提前15分鐘），並按其他科目一樣設置15分鐘寬限，這意味著，必須在2：45之前入場。

之所以有這一規定，其實也是人性化和規則的平衡。一方面，高考難以避免有考生因交通擁堵、走錯路而遲到，不能遲到一分鐘、兩分鐘就把考生拒之門外，所以給了學生15分鐘的寬限。另一方面，也考慮到高考會有泄題事件發生——如果考生在開考15分鐘后再入考場，也存在利用這段時間進行作弊的可能，為此設定了15分鐘的限制。至於英語科目，則擔心學生入場影響其他學生聽力，所以規定必須在2：45之前入場。

高考有高考的規則，對於已經確定的規則，考生必須遵守，規定何時入場，什麼時候不能再入場，每個人都需要知道，嚴格遵守。對此，無論是考生還是家長也都認同。但問題是，高考當天總有意外發生，例如，考生因為不熟悉考場而走錯路，有的考生當天因緊張而生病，或者忘記帶准考證……

而類似高考遲到的新聞，幾乎年年都有發生。例如2012年6月8日，在上海華東模範中學考點外，一名考生因為半道自行車壞了，雖然僅遲到2分鐘，還是被工作人員拒絕入場。考點門前，母親下跪苦苦哀求，心急的考生還一度做出踢打鐵門、翻牆入場的過激舉動，而周邊圍觀的家長也紛紛為他求情。

高考對於每個考生來說，一年只有一次機會，一旦錯過，就要明年才能再來考，對於那些遲到一兩分鐘就不讓入場的學生，是不是有點太過殘酷？

事實上，對於高考考場管理、服務，還有進一步完善的空間。近年來，一些地方、學校，關於高考考場的管理，在嚴格執行規定的同時，也在盡量做到人性化。比如，今年多地都出台規定，允許忘記帶准考證的考生先入考場考試；還有的在考點，可為考生提供現場列印准考證的服務。

而在高考遲到管理上，也可進一步完善，提供必要的補救措施。以外語科目為例，由於要求提前入場是為了準備聽力，那麼，是否可以規定，為開考遲到15分鐘以內的考生設置機動考場？考生進入這一考場並不影響其他考生，至於錯過聽力考試，則由考生自己負責。

而從長遠看，還是需要實行多次考試，避免學生錯過這次考試，就得再等一年。像上海和浙江，英語科目已經一年兩次考，在這次6月統一高考之前，已經考了一次。如果江蘇也實行兩次考，那遲到被拒入場的考生也不會那麼痛苦。好在按照國家高考改革方案，各地未來的高考都將實行多次考試改革，這是令高考更人性化的改革。

熊丙奇（學者）

（原標題：遲到一分鐘不得入場？高考該有補救措施）