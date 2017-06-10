原標題：電池生鏽填鐵塊 山寨充電寶變「炸彈」

新京報

那些購自地攤的超大容量、價格低廉的「名牌」充電寶，很可能會變成隨身攜帶的隱形「炸彈」。

近期，充電寶爆炸傷人事故屢有發生，其中多起涉及假冒名牌的劣質充電寶。新京報記者近日在北京站、北京西站探訪發現，一些流動商販向行人售賣假冒名牌充電寶。這種高仿的山寨充電寶，同時也出現在一些網店的頁面上。

記者購買了多個品牌的山寨充電寶，拆開后發現裏面由膠帶綁在一起的電池，表面布滿鐵鏽。專業人士表示，山寨充電寶零部件從小作坊採購，質量無法保證，同時還有虛標容量的情況，只放少量電池，再填充鐵塊或水泥增加重量，電池生鏽后容易短路也會有爆炸危險。

充電寶商販 盤踞遊走火車站

6月4日下午，地鐵北京站C出口，30多歲的張美君從一箇舊書包裡掏出標有「MI」（小米）、「SAMSUNG」（三星）、「oppo」字樣的充電寶擺在地上，自己坐在小板凳上，向來往的人群招攬生意。

與張美君不到十米的距離，趙小雲的地攤已經擺起且「生意」不錯，賣著同樣的充電寶，「早上10點過來，已經賣了十多個」。記者統計發現，在約20分鐘的時間里，有5名行人在這兩處攤點購買充電寶。

同樣的充電寶出現在北京西站。下午3點，王群帶著侄女遊走在北京西站北廣場，兩人在身前掛上一個書包，裝著各種品牌的充電寶。一年前，王群經姐姐介紹，開始到北京西站做游商賣充電寶，因為「生意」不錯，兩天前，王群叫上沒有工作的侄女也加入其中。

「火車站周邊旅客多，出門在外需要用到充電寶」，短短十分鐘，王群就賣出兩個充電寶。

無包裝產品 商販稱「正品」

張美君等商販銷售的充電寶和用於充電的線都沒有原包裝，用塑膠袋套著，擺在地上任人選購。由於充電寶購買前不能拆封，單憑外觀判斷，消費者並不知道真假。

「這都是真的小米」，對於購買者的質疑，張美君解釋稱，為了方便包裝全部放在家裡，「要不然城管一來，不好收拾，容易散」。

張美君說，自己在這裏擺攤賣充電寶已經兩年，貨都是從網上的經銷商那裡「淘」的，以每個十幾元到30元不等，趙小雲也從同一個經銷商拿貨。

王群面對前來購買的顧客，給出了和張美君一樣的答覆，「是正品，放心好了。」

王群獲取山寨充電寶的渠道依靠外地的親戚，「我舅舅他們在深圳那邊發的貨，一次發幾箱每箱有四五十個」。王群承認，這些充電寶每個批發價不超過50元，她以80元的價格出售。

趙小雲則表示，她對所賣充電寶的安全性沒有過考慮，依靠長時間的銷售經驗，她對自己的貨很有信心，「一天賣了幾十個都沒出過問題，說會爆炸那是自己詛咒自己。」

電池布滿銹跡 廠商否認生產

6月4日，新京報記者在北京站、北京西站的廣場共購買了多個充電寶，分別是10400毫安和20800毫安的「MI」充電寶，26000毫安的「OPPO」充電寶、20000毫安的「VIVO」充電寶和26000毫安的「三星」充電寶。

記者使用20800毫安的「MI」充電寶為手機充電，在充電寶電量滿格的狀態下，只為手機充入39%的電量，該充電寶就沒電了。將這些充電寶的外殼拆開，發現較大的充電寶裏面有6到7節電池，較小的有2到4節電池。電池由黃色或無色的透明膠帶捆綁在一起。撕開膠帶，所有充電寶的電池表面均布滿銹跡，電池兩極生鏽尤其嚴重，有的充電寶只有1至2節電池與導線相連，其餘電池只是「擺設」。

10400毫安的「MI」充電寶內部，只有一個表面破損的電池連著導線，電池表面的信息顯示該電池容量為2700毫安，生產日期為2014年11月。這個充電寶裏面還放著一塊分量不輕的鐵塊。

為核實這些充電寶的真偽，記者致電小米、三星、OPPO、VIVO求證。「這樣的充電寶是仿冒產品」，小米客服熱線工作人員稱，小米從未生產銷售過20800毫安的充電寶，OPPO的客服熱線工作人員也表示沒有銷售過26000毫安的充電寶。VIVO和三星的客服熱線工作人員也否認其官網銷售20000毫安和26000毫安的充電寶。

高仿充電寶 虛標容量易爆炸

6月6日，新京報記者在某電商網站檢索充電寶批發，發現數百個可疑充電寶貨源，單價低至10元左右。

一個名為深圳市嘉創實業電子廠的賣家批發10000毫安「小米」充電寶。其店鋪網頁顯示，「「MI」充電寶價格11元至23元不等。「這是一比一高仿的，外觀、重量都和真的一樣」，該賣家銷售人員吳先生說。從圖片上看，這些山寨充電寶的外觀和小米10400毫安的正品充電寶幾乎沒有差別。

見記者對該產品不滿意，吳先生又向記者展示另外5款充電寶的圖片，分別印有「華為」、「OPPO」、「VIVO」等品牌的LOGO，單價11元。「不管什麼牌子都能印上去，外標（容量）也可以修改。」吳先生透露，這些高仿充電寶實際容量2400毫安，外標2萬毫安，虛標超過8倍。

某知名充電寶廠商的專業人士許先生告訴記者，一些小作坊採購零部件組裝成山寨充電寶，通過網路銷售給全國各地的零售商。

「山寨廠商為了降低成本，組裝充電寶時只放一兩個電池，再用鐵塊或水泥增加重量。也有山寨廠商用廢舊電池以次充好。」許先生說。

對於假冒劣質充電寶所隱藏的安全隱患，一名電池行業業內人士稱，電池生鏽后容易短路，引起爆炸。此外如果充電寶沒有過充保護裝置，導致電池充滿電后還接著充，也可能引起燃燒或爆炸。

（文中張美君 趙小雲 王群系化名）

小貼士

如何識別山寨充電寶

充電寶打假人士許先生提醒，消費者購買充電寶時應仔細辨別其外觀、材質，避免受山寨充電寶坑害。

部分品牌的充電寶包裝封面會貼上防偽碼，在驗證平台上輸入防偽碼可以驗證是否為正品。

一般山寨充電寶出於控製成本，其字體印刷會不清晰，外殼材料也相對粗糙。

搖晃充電寶時，山寨充電寶的內容物可能出現晃動的情形。

山寨充電寶還可能因為本身電池規格與外包裝規格不一致，按壓外殼時出現凹陷的現象。

如發現疑似假冒品牌充電寶，可聯繫品牌廠家進一步識別。

本版采寫 新京報記者 陳奕凱 游天燚