新浪美股訊 日期:10日凌晨，儘管市懷期待一些政治因素將能推動貴金屬價格攀升，但黃金期貨價格周五仍然連續第三個交易日收跌，收於一個多月以來新低。

紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格下跌8.10美元，或0.6%，收於1271.40美元/盎司。至此金價已經連續三個交易日下跌，為5月5日以來最長連續下跌時間。

本周金價累計下跌0.7%，為5周以來首次錄得一周下跌。

周四晚間英國進行的大選產生了令人震驚的結果：「懸浮議會」，保守黨與工黨誰也未能贏得議會多數席位。現在英國首相特蕾莎-梅將試圖組建少數派政府，她所在的保守黨需要在黨派之外拉票，以贏得每次議會投票表決。

ThinkMarkets首席市場分析師Naeem Aslam表示：「無疑英國大選使市場的不確定性因素達到頂峰，但事實證明它仍然只是對國內有影響力的因素。」

在這種背景下，黃金期貨價格走低，美元走強。通常強勢美元將使金價受到壓力。

與此同時，7月份交割的白銀期貨價格下跌19.1美分，或1.1%，收於17.223美元/盎司。全周白銀期貨累計下跌1.7%。

7月份交割的銅期貨價格上漲4美分，或1.5%，收於2.650美元/磅。全周上漲2.9%。

7月份交割的鉑金期貨價格上漲2.20美元，或0.2%，收於940.30美元/盎司。全周下跌約1.4%。

9月份交割的鈀金期貨價格上漲9.70美元，或1.2%，收於856.20美元/盎司，全周上漲約2.7%。（張俊）