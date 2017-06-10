原標題：限量又限速，還能叫「流量隨意用」

新京報 社論

提速降費來不得虛的。「言諾而不與，其怨大於不許」，幾個巨頭運營商不應隨意使用「流量隨意用」之類的誤導式宣傳語。

「全國流量任性用」、「流量隨意用」……據報導，近來，三大運營商和一些虛擬運營商紛紛推出「不限流量」套餐，但這些套餐真如宣傳中描述的那樣「不限流量」嗎？據記者了解，幾乎所有的「不限流量」套餐，使用流量達到一定數量后都會限速，部分套餐還會給出封頂流量，超出后則斷網。

三大國有電信運營商競相推出「不限流量」套餐，曾引發密集關注。都知道，我們正處在移動互聯網時代，「無現金社會」也正臨近，「一機在手，出門無憂」漸成現實。說是「無憂」，但要真「無憂」，流量夠用是先決條件。如今，幾個G的流量，滿足不了人們對視頻看不停、遊戲不卡頓的期許。告別「有WIFI就會放肆，但用流量就會克制」的局面，成了部分人的現實訴求。

你的痛點就是我的賣點，電信運營商推出的「不限流量」套餐，對接了該需求，也呼應了提速降費的政策號召：在網路跟水電氣已成基礎設施的情況下，「不限流量」對應的流量成本降低，頗具意義。

可就目前看，「不限流量」套餐更像是噱頭。明明承諾的是「不限流量」，卻設了很多條條框框，在「超量」后限量又限速。「流量隨意用」，不就是沒有任何「限速、封頂」的流量限制嗎？這限那限的，也能叫「流量隨意用」？

縮水版的「不限流量」，顯然有悖於明白消費、公平消費的要求。《反不正當競爭法》第九條明確規定，經營者不得對商品的質量、製作成分、性能、用途、生產者、有效期限、產地等作引人誤解的虛假宣傳。《廣告法》第四條也規定：「廣告不得含有虛假的內容，不得欺騙和誤導消費者」。「任性用」「隨意用」，就不怕誤導人？

平心而論，現在技術確實很難支撐「不限流量」的廣泛應用。每個基站能支持的連接數是有限的，這也令網路承載能力受限。在共享基站影響總帶寬的前提下，流量使用的邊際成本並非越來越小，而是帶寬盤子就那麼大，你用得多可能就擠占別人的，不設封頂流量和速率，會損害其他用戶使用網路的公平度。

正是考慮到這些，5月份，某電信運營商老總就稱，不該大規模發展無限流量套餐。其實在美國等國家，也很難做到不限流量，只能是流量達到某個點后就限速。

饒是如此，輕易拋出無法兌現的承諾，兜售「偽無限流量」，仍有失妥當。美國聯邦通信委員會就曾因電信運營商AT&T的「無限流量」套餐，有誤導消費者之嫌和嚴重剋扣無限流量套餐用戶的數據下載速度，而對其開出過1億美元的罰單。在美國電信管理部門看來，「消費者付錢應該得到相符的服務」，而不是被限制、被剋扣，只能被動使用大打折扣的「無限流量」。

這對國內電信運營商也是提醒：價實不能貨不真，不然是透支聲譽也會面臨法律風險——可能被消費者通過向廣告主管部門投訴、向司法機關起訴等手段維權，還可能被監管者追究責任。

對社會而言，三大電信運營商的國企性質，意味著某種信用兜底，而挾「提速降費」的道德正確推出服務，更容不得來虛的。「言諾而不與，其怨大於不許」，幾個巨頭運營商不應任性、隨意使用「流量任性（隨意）用」之類的誤導式宣傳語，而更應該在尊重、保障消費者權利上做表率。

（原標題：限量又限速，還能叫「流量隨意用」）