新華社聯合國６月９日電（記者倪紅梅 王建剛）聯合國秘書長髮言人迪雅里克９日說，秘書長古特雷斯與塞普勒斯兩族領導人經過磋商決定，將於６月２８日在日內瓦召開新一輪塞普勒斯問題國際會議。

迪雅里克說，塞普勒斯總統、希臘族領導人阿納斯塔夏季斯和塞普勒斯土耳其族領導人阿肯哲將參加新一輪塞普勒斯問題國際會議，古特雷斯也將出席。希臘、土耳其和英國將作為保證國與會，歐盟將作為觀察員與會。

本月早些時候，阿納斯塔夏季斯和阿肯哲應邀在紐約與古特雷斯會面，共同就塞普勒斯統一談判前途進行磋商。各方在磋商后就召開新一輪塞普勒斯問題國際會議達成一致，並就安全和保證國問題的重要性取得共識。

１９７４年７月，塞普勒斯國民警衛隊中的希臘軍官策動軍事政變，企圖推進塞希合併運動。土耳其則以保護當地土族居民為由出兵干預，並控制了塞北部約佔全島三分之一的區域。１９８３年，土族在塞島北部宣布成立「北塞普勒斯土耳其共和國」，但目前僅得到土耳其的外交承認。聯合國方面在塞普勒斯長期駐有維和部隊，並一再斡旋希土兩族領導人進行統一談判。