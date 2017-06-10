保加利亞一武裝直升機墜入黑海致１死２傷北京新浪網 (2017-06-10 02:18)
新華社索非亞６月９日電（記者王欣然）保加利亞海軍一架武裝直升機９日在演習時墜入黑海，機長喪生，其他２名機組人員受傷。
保加利亞國防部的新聞公報說，保海軍一架美洲豹武裝直升機在參加代號為「黑海２０１７」的戰術演習時墜入黑海。當時,這架直升機在演習對水面目標進行空中打擊。
公報說，３名機組人員在直升機墜海后受傷，他們被救起並被送往演習海域附近的一家海軍醫院。機長搶救無效身亡，其他２名機組人員傷情穩定。
保加利亞位於歐洲東南部，擁有３７０多公里的黑海海岸線。
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