金融去槓桿：重在提高實體經濟回報率 科博會2017中國金融論壇綜述

本報記者 王璐

2017年是金融業加強監管之年。自年初至今，「一行三會」全面升級監管措施，嚴防加槓桿炒作和交叉性風險，試圖引導資金回歸實體經濟。如何避免資金在金融領域空轉？什麼樣的監管方式可以在經濟增長和控制風險之間找到一個平衡點？6月8日，在第20屆科博會期間舉辦的2017中國金融論壇上，相關專家以「金融體制改革與系統性金融風險防範」為核心話題進行了深入探討。與會專家認為，金融自帶槓桿屬性，不能將目前中國金融領域的問題都歸結在槓桿上。我們應當推動供給側結構性改革，提高實體經濟回報率。在監管方面，也要注意監管協調，循序漸進。

正確認識金融槓桿

與其他企業不同的是，金融機構一般都是高槓桿經營。但槓桿高到一定程度，就可能引發經濟風險。所以，控制槓桿成為防範金融風險的重要內容。但控制的前提是適度，而非完全去掉。「如果不做槓桿的話，金融體系沒有存在的必要。」光大證券資管首席經濟學家徐高表示，「要正確地認識槓桿，包括銀行在內的所有金融機構都需要槓桿。我們要全面看待金融業目前存在的問題，而不能只針對槓桿這一個層面。」

方正證券首席經濟學家、研究所董事總經理任澤平也認為：「事實上，並不是去了槓桿，所有問題就都能解決。」對於中國形成金融高槓桿的原因，任澤平認為，這是金融改革的遲緩導致。「去槓桿的方向是對的，也是必要的。但恐怕這不是簡單的問題。即使把金融的槓桿降低了，是不是貨幣就天然地『脫虛向實』了？」

「思考債務問題，需要有全球視角，而不能只關注中國。」中信證券董事總經理高占軍表示，在全球範圍內，債務問題也是一個核心問題。數據顯示，目前，全球的債務規模是215萬億美元，這一體量比10年前增加了70萬億美元，佔全球GDP的比重達到325%。他進一步表示，在反思2008年金融危機發生的原因時，有人說是因為危機之前債務積累太多，槓桿太高，但我們現在的債務比2008年還要高，是不是會發生新一輪的危機？目前，危機並沒有發生，是我們的管理能力提高了，還是債務分配更合理了，還是發生的時機沒到，這才是我們需要探討的問題。

實體經濟回報率是關鍵

與會專家認為，要解決高槓桿問題，最終還是需要回到實體經濟的投資回報率。只有實體經濟的投資回報率超過金融，才會有持續發展的可能性。

中銀國際研究公司董事長曹遠征表示，金融不可避免地存在槓桿，問題的核心是槓桿的持續。「最重要的是實體經濟能否提供足夠的現金來覆蓋利息。」曹遠征稱，現在去槓桿的風險是實體經濟的回報率在下跌，從而不能覆蓋債務。他表示，實體經濟的改革應加快推進，提高全要素生產率，提高投資回報率。為什麼今年的槓桿情況好一些？曹遠征認為，這是因為去年通過去產能，實體經濟的回報率在提高，槓桿率就可以控制了。

任澤平也認為，在去槓桿過程中，要想抑制金融和房地產的過度繁榮，最根本的方法是推動供給側結構性改革，提高實體經濟的回報率。如何幫助企業去槓桿？任澤平表示，這需要減稅，但是中國企業的稅負高不高，哪些企業高，我們究竟能不能減稅，還沒有得到解決。

中國銀河證券首席經濟學家兼研究所所長潘向東也表示，研究發現，我國非金融企業部門的槓桿率在全球範圍內比較高，風險比較大，但是政府的槓桿率和居民的槓桿率都是相對安全的。在這種情況下，我們應更多地考慮債務在不同部門之間轉移的過程，而不是一味地把槓桿降下去。中國有其特殊性，雖然近幾年來，經濟一直呈現下行的態勢，但老百姓的需求卻不斷上升。現在買房限購、買車搖號，歸根到底，是需求和供給的不匹配。要解決這一問題，需進行實體方面的改革，去滿足老百姓的需求，這將讓我們的經濟迎來新的增長。「總資產壯大了，槓桿不是問題，負債自然也不是問題。」他表示。

監管應遵循市場規律

針對金融風險問題，監管部門近期密集發文，試圖整治市場亂象，消除風險隱患。對於如何把握監管的「度」，徐高認為，應遵循「疏堵並舉」的原則。

徐高表示，我國的國民總儲蓄大概佔到40%左右的比例，比世界其他國家高出4個百分點，大量的儲蓄資金需要配置出來，就像水，需要從源頭流出去。當房地產的渠道堵了，資金就只能「走後門」，流向「影子銀行」；「影子銀行」的渠道也堵了，又要想別的辦法，如此往複。他認為：「把後門堵了，就要把前門打開。如果前門、後門都不通，大家只有跳窗戶。」

徐高進一步表示，金融改革要實事求是，改革面臨著許多現實約束，尤其是資源的配置方式未必與監管層所期望的一樣。這時，要讓市場在資源配置中發揮決定性作用。「在約束條件沒有明顯的改變之前，金融還是要順其自然。」徐高稱。

曹遠征認同徐高的觀點。他說，中國的儲蓄率很高，如果不用正當的方式引導，可能就會變成「影子銀行」。所以，無論是國有企業改革，還是PPP安排，都是為了提供更好的流動性資產，而貨幣政策的寬鬆和收緊並不是核心問題。曹遠征稱，在金融去槓桿的過程中，中央銀行的責任是關注市場，保持金融的穩定。

中國社科院世界經濟與政治研究所國際投資研究室主任、平安證券首席經濟學家張明表示，金融監管應具有前瞻性。高占軍也認為，我們現在面臨著舊風險，而新舉措可能產生新風險，所以，在去槓桿過程中要注意監管協調，循序漸進。