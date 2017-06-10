市場制度建設在不斷改革中完善

本報記者 劉泉江

「4月份以來股票市場快速大幅走弱主要包括三個原因，大幅超預期的金融嚴監管政策是重要的因素；但以2016年初至今的股市走勢，仍然可以簡單驗證『股市是經濟的晴雨表』的說法。」 九州證券全球首席經濟學家鄧海清向本報記者表示。上證50的走勢較上證綜指走勢顯然更強更好，這正好與經濟結構性集聚相對應。

截至記者發稿，此前連續調整的上證指數進入本周（6月5日至9日）以後，已經連續4個交易日收陽。對於未來的股市，鄧海清認為，主要可以從三個方面去看：一是金融監管的角度，二是經濟走勢的角度，三是利率走勢的角度。

「股市的制度建設在不斷改革的過程中，必然離不開監管層的作用，本輪股市反映出在監管層不斷調控市場的過程中，需要同步建立起良好的法律制度，為股市長期健康發展奠定基礎。」鄧海清表示。

A股調整：三因素致市場大幅走弱

自今年4月初開始的本輪股市調整，下降速度、幅度都比較快。這一過程的背景正好是監管層轉向金融嚴監管、頻頻發文的時間區間。

「比如，銀監會發文收緊金融市場的同業、委外資金；保監會發文直指市場亂象，部署了八個方面的專項整治工作，打擊保險市場的『失真』行為，強調不被金融大鱷和監管對象『圍獵』等；證監會對一些違規違法事件從嚴處理，提醒市場進行自我規範。」鄧海清向記者表示，總體上看，大幅超預期的金融嚴監管政策構成了這一輪股市下跌的重要背景。

此外，在鄧海清看來，還有兩個因素也是股市走弱的原因。其一是截至5月27日，統計局公佈工業企業利潤數據顯示，4月份的經濟數據已經基本公佈結束，但無論是PMI數據、工業增加值、進出口數據、PPI、工業企業利潤等均表現出一定的高位回落，可能經濟的短期波動也是壓制股市的一個原因。

其二是今年年初以來股市持續走好，從3100點的位置上漲到4月7日3300點左右，上漲了近6.5個百分點。「A股3個多月的持續走高，意味著短期有一定的回調壓力，因此，之前股市持續走高的上漲行情意味著短期的回調壓力，可能同樣對股市產生了一定的影響。」他表示。

長期健康牛：股市仍是經濟晴雨表

不過，從更長遠的周期來看，鄧海清仍然總體上認同股市是經濟的晴雨表的說法。「一是2016年以來經濟L形拐點，股市長期健康牛的走勢；二是上證50相比上證綜指走勢更好，反映經濟結構上行業集中度不斷提高、利潤逐漸向龍頭企業集聚的特點；三是4月份以來『嚴監管政策+前期房地產調控隱憂』等影響經濟預期，股市才出現回調壓力。」他分析稱。

2016年年初以來，中國經濟走勢不斷企穩，從GDP增速上看，2016年以來的季度數據分別為6.7%、6.7%、6.7%、6.8%、6.9%；同時，各項經濟指標包括工業增加值、PMI、PPI、社會融資等不斷走好，均表明中國經濟的L形拐點，在中國經濟不斷走好的情況下，上證綜指走出了一年多的健康牛走勢。

統計顯示，從2016年年初的2638點左右上漲到最高3300點的水平，漲幅近25%，因此，從長期經濟走好與股市健康牛走勢來看，「股市是經濟晴雨表」是能夠被印證的。

從經濟結構上看，本輪經濟復甦過程中，政府推進供給側結構性改革，擠出一些資質較差的企業，使得整體上企業不斷去槓桿，出現了行業集中度不斷提高、利潤逐漸向龍頭企業集聚的情況。

「反映到股市上，2016年年初至今，上證50從1900點左右上行到最近2500點的水平，漲幅近32%，上證50的走勢較上證綜指更好，這正好與經濟結構性集聚相照應。因此，結構上看，上證50的更大幅度走好反映出了經濟結構上的集中過程，這一點同樣符合股市是經濟晴雨表的說法。」鄧海清在採訪中稱。

最後是4月份以來經濟數據出現了一定的回落，同時金融嚴監管、房地產調控兩方面因素也引發了市場對未來經濟走勢的擔憂：一是4月份以來金融嚴監管政策的密集出台，使得市場出現了關於金融弱到經濟弱的傳導的擔憂；二是2016年10月、2017年3月房地產嚴調控政策，目前一、二線房地產價格已經出現，一定回調，房地產價格到房地產投資的傳導，同樣引發了市場關於房地產調控拖累經濟的擔憂。

「股市作為經濟的晴雨表，正是在『金融嚴監管+房地產調控』的預期影響下，上證綜指出現較大幅度的下跌。」他表示。

後續走勢：監管與基本面均形成一定支撐

在此背景下，對於後續的走勢，鄧海清認為，也同樣可以從三個方面去理解：一是金融監管的角度，二是經濟走勢的角度，三是利率走勢的角度。

從金融監管的方向來看，之前的金融嚴監管將面臨一定的邊際放緩，這對於股市是較大的利好。「比如，5月27日證監會發佈《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》及相關答記者問，同時上交所與深交所發佈《上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》及答記者問，證監會及交易所出手限制大股東減持，反映出監管層對股市穩定運行的考慮，這也表明前期超出預期的監管政策可能已經見頂，這將會利好未來股市的走勢。」鄧海清向記者表示。

從經濟走勢的角度來看，一方面，2016年以來經濟不斷走穩，實體經濟逐漸表現出一定的活力，社會消費出現了較大幅度的好轉，經濟結構的好轉也有著一定的支撐。

但另一方面，房地產調控對於經濟的走好形成了一定的利空，房地產投資在我國投資中佔有較大的比例，目前一、二線城市房價出現了下跌的情況，未來可能成為經濟增速的隱憂。「總體上，我們認為，儘管房地產可能對經濟產生一定的拖累，但是由於實體經濟的內在動力逐漸充足，再加上歐美等國經濟復甦走好將帶動出口的走好，因此，經濟大概率不會出現二次探底的情況，依然看好我國長期經濟的L型拐點。」他表示。

而從利率走勢上看，股市投資中有一種說法：「利率是股市的重力」。簡單的解釋即是，股市是企業的盈利，而企業盈利就是「項目收益率-資金成本利率」。因此，如果利率即資金成本過高，將會大幅拖累股市的走勢。

「關於目前利率的水平，我們認為，可能短期已經見頂，原因在於，前期由於資金趨緊，疊加嚴監管政策，使得貨幣市場資金利率大幅上行，但從目前來看，監管協調2.0的可能出現，可以看到目前利率或已經處於階段性高位，未來隨著利率的回落，同樣會利好股市。」鄧海清分析稱，無論是未來金融監管的邊際放緩，經濟基本面大概率延續L形拐點，還是利率出現階段性高點后開始回落，都將對股市形成一定的支撐，依然看好長期股市健康牛走勢。

政策邏輯：將市場引向價值投資

而對於目前市場所熱烈討論的監管政策，鄧海清告訴記者，近一年來，滬深股市政策層最大的變化主要是三大方面。一是新股發行持續推進，二是大股東減持新政，三是保險資金入市新規。

一方面新股發行的持續推進將會從根本上解決IPO「堰塞湖」的現象，有利於股票市場長期健康發展。但另一方面，從短期看，註冊制的推進將會使得新股大量上市，必然分流股市存量資金，供過於求、估值回歸，造成股票價值中樞下移，對市場造成衝擊。

不過,仍然需要分析其具體影響。一是對殼資源的影響，持續的新股發行使殼資源逐漸喪失其稀缺性，殼資源的價值將逐步下行；二是對整體估值的影響，可供投資者選擇的股票大大增加，市場估值有望逐步回歸理性；三是對市場投資氛圍的影響，核准制下股市的發行體制行政干預較多，導致市場投機氛圍濃厚，容易暴漲暴跌，新股發行持續推進則將會改善投機氛圍，會更多地引向價值投資。

5月27日，證監會發佈《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》及相關答記者問。鄧海清認為，監管層出手限制大股東等主體的減持行為，也將會從資金面、情緒上利好股票市場走勢。

一是減持將會稀釋二級市場的資金總量，由於大股東們持倉規模較大，減持行為將會帶來數千萬元的資金流出股市，可能大幅拖累股市走勢；二是大股東往往比散戶更為了解企業的基本情況，大股東的減持行為將向市場傳遞出大股東認為公司盈利能力面臨下降的情況，從而進一步拖累股票的走勢。

「因此，總體上，監管層限制大股東等主體的減持行為將會從資金面、情緒上利好股市走勢。」鄧海清表示。

此外，2017年1月24日，保監會發佈《關於進一步加強保險資金股票投資監管有關事項的通知》（以下簡稱《通知》），規定險企投資單一股票賬面餘額不得高於總資產5%、權益類投資餘額不高於總資產30%。與此同時，保險公司涉及上市公司收購的實行事前核准，嚴禁險企與非保險一致行動人收購上市公司。

「回顧2015年開始持續一年多的寶萬之爭，到後來的險資掀起舉牌潮，保險資金一度被『妖魔化』。但上述《通知》的發佈將對保險行業產生深遠的影響，新規將進一步推動保險資金回歸財務投資為主、戰略投資為輔，長期投資、價值投資和穩健投資的投資模式。」鄧海清分析稱。

市場建設：良好制度為長期發展奠定基礎

在本輪股市調整中，不少人士將關注的焦點放在了市場基礎制度建設上。對此，鄧海清認為，擬從監管層、市場制度、投資者三個方面，去探究本輪股市對於市場基礎制度建設的啟發。

「股市的制度建設在不斷改革的過程中，必然離不開監管層的作用，本輪股市反映出監管層在不斷調控市場的過程中，要建立起良好的法律制度，從而為股市長期健康的發展奠定基礎。」鄧海清同時認為，在政策嚴監管的同時，需要避免發生為防範風險而帶來的風險，嚴監管政策的度一定要在市場不爆發大的風險前提下進行，這就意味著調控市場需要控制好節奏、張弛有度。

而關於未來市場制度建設的方向，從根本上講,股市是一個投資者融出資金以便於企業發展，同時投資者從企業的發展中得到回報的一個市場，但是由於資金的逐利性，導致投資者更多地謀求資本利得，從而導致了股市功能上的本末倒置。

鄧海清認為，未來市場制度的進一步完善，一定要建立起正確的激勵機制，從而保證股市的職能回歸資金融通的本質。

此外，市場基礎制度建設離不開投資者的配合。股市是投資者的股市，投資者的風格將會直接影響到市場制度的合理運行。「一方面未來市場制度的規範將會要求投資者風格更多地以公司分紅為主要收益來源；另一方面投資者也需要逐漸轉換投資風格，為市場的健康發展以及正常運行提供助力。」他表示。