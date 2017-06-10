絲路基金與上合組織銀聯體 簽署關於夥伴關係基礎的備忘錄

記者 李國輝

本報訊 記者李國輝報導 6月8日，絲路基金與上合組織銀聯體簽署關於夥伴關係基礎的備忘錄。

根據備忘錄，絲路基金將與上合組織銀聯體各成員行共同推進在上合地區開展多元化投資，構建各方長期高效的互利合作模式。

上合組織銀聯體是根據2005年10月26日簽署的《上海合作組織銀行聯合體合作協議》，由哈薩克開發銀行、中國國家開發銀行、吉爾吉斯共和國結算儲蓄銀行、俄羅斯聯邦開發和對外經濟活動銀行、塔吉克國家儲蓄銀行和烏茲別克國家對外經濟銀行組成的銀行間聯合體，旨在支持上合組織區域經濟合作，對上合地區投資項目提供金融支持和服務。