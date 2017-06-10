中行發佈5月境內外債券投融資比較指數北京新浪網 (2017-06-10 02:21)
中行發佈5月境內外債券投融資比較指數
記者 李嵐
本報北京6月9日訊 記者李嵐報導 中國銀行今日發佈2017年5月境內外債券投融資比較指數（CIFED）。結果顯示，CIFED總指數5月繼續回升，結束自2015年初以來連續28個月的「倒掛」。同期兩岸債市收益率走勢分化，在岸收益率維持上行，離岸收益率則漲跌互現。
5月底，CIFED總指數收報36.3，較4月末水平繼續回升47.8，2017年4月和3月該指數則分別回升38.2和28.5。在岸方面，樣本債券收益率在5月上行，中行編製的細分行業指數顯示，商業銀行、房地產、其他金融、公用事業和其他非金融行業收益率上行幅度在20-30Bp左右，從債券市場因素看，資金面有所緩解、監管政策仍需關注，市場情緒維持謹慎。離岸方面，5月底人行宣布將進一步改革人民幣中間價機制后，市場預期中國將支持人民幣穩定，人民幣匯率全線走強。雖然5月底離岸人民幣流動性再現緊張，離岸人民幣債券表現堅挺，全月價格波動不大。而新債市場發行依然平靜。
分項指數全部轉為正值，其中，商業銀行、其他金融、公用事業指數自4月下旬轉正後波動上行，5月末小幅下降，其他分項指數最晚於5月中旬轉正後延續上升趨勢。
隨著分項指數的波動，預計CIFED指數在未來一段時間可能進入震蕩行情。在岸方面，年內央行已經兩次上調公開市場操作中標利率，貨幣政策偏穩健中性，在監管力度加強、公開市場操作放緩背景下，疊加季末、年中因素，資金面大概率維持緊平衡。進入6月份以後，短端收益率震蕩上行，收益率曲線走平，為應對月末偏緊的資金面，市場謹慎情緒仍然濃厚。離岸方面，離岸人民幣債久期較短、新債供應缺乏、人民幣保持穩定將繼續支持離岸債券的估值。
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- eq:iq--一字踝帶低跟涼鞋-清爽粉藍
- 【EASTPAK】JOEDALE系列後背包(METRONIC MINT)
- 【ZODENCE】義大利植鞣革雋永系列牛皮飾帶中夾(橘紅)
- Cherry 櫻桃 G80-3800 電競鍵盤 紅軸
- 【Roberto Mocali 諾貝兔】經典黑白系復古托特包(英倫經典)
- KOTAS 釋壓型完美比例10cm 防蹣抗菌記憶床墊 -單人
- 【Sika】義大利時尚真皮手提MAMA包M6016A-02/深咖啡(+贈《
- 義大利DIANA成人時尚連身泳裝金色-R110019送美國Barracuda
- Christian 英式氣質針織單西外套_深藍(DS407-55)-動態show
- 【CALTAN】男女用-真皮大容量側背包托特包肩背包-5311ht(復
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》