中行發佈5月境內外債券投融資比較指數

記者 李嵐

本報北京6月9日訊 記者李嵐報導 中國銀行今日發佈2017年5月境內外債券投融資比較指數（CIFED）。結果顯示，CIFED總指數5月繼續回升，結束自2015年初以來連續28個月的「倒掛」。同期兩岸債市收益率走勢分化，在岸收益率維持上行，離岸收益率則漲跌互現。

5月底，CIFED總指數收報36.3，較4月末水平繼續回升47.8，2017年4月和3月該指數則分別回升38.2和28.5。在岸方面，樣本債券收益率在5月上行，中行編製的細分行業指數顯示，商業銀行、房地產、其他金融、公用事業和其他非金融行業收益率上行幅度在20-30Bp左右，從債券市場因素看，資金面有所緩解、監管政策仍需關注，市場情緒維持謹慎。離岸方面，5月底人行宣布將進一步改革人民幣中間價機制后，市場預期中國將支持人民幣穩定，人民幣匯率全線走強。雖然5月底離岸人民幣流動性再現緊張，離岸人民幣債券表現堅挺，全月價格波動不大。而新債市場發行依然平靜。

分項指數全部轉為正值，其中，商業銀行、其他金融、公用事業指數自4月下旬轉正後波動上行，5月末小幅下降，其他分項指數最晚於5月中旬轉正後延續上升趨勢。

隨著分項指數的波動，預計CIFED指數在未來一段時間可能進入震蕩行情。在岸方面，年內央行已經兩次上調公開市場操作中標利率，貨幣政策偏穩健中性，在監管力度加強、公開市場操作放緩背景下，疊加季末、年中因素，資金面大概率維持緊平衡。進入6月份以後，短端收益率震蕩上行，收益率曲線走平，為應對月末偏緊的資金面，市場謹慎情緒仍然濃厚。離岸方面，離岸人民幣債久期較短、新債供應缺乏、人民幣保持穩定將繼續支持離岸債券的估值。