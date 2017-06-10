證監會: 繼續嚴把審核質量關

記者 劉泉江

本報北京6月9日訊 記者劉泉江報導 為進一步提升首發企業申報質量，加強市場引導，證監會今天集中公佈了2017年1至4月終止審查（申請撤回）和未通過發審會（被否決）IPO企業情況。其中，終止審查IPO企業35家，未通過發審會IPO企業18家。

證監會表示，35家終止審查IPO企業存在的問題主要包括以下幾個方面：一是經營狀況或財務狀況異常，22家企業存在此類問題，佔比62.86%；二是會計核算的規範性存疑，5家企業存在此類問題，佔比14.28%；三是業績下滑，4家企業存在此類問題，佔比11.43%；四是股權或戰略調整，4家企業存在此類問題，佔比11.43%。

18家未通過發審會IPO企業存在的問題主要包括以下幾個方面：一是內控制度的有效性及會計基礎的規範性存疑，6家企業存在此類問題，佔比33.33%；二是經營狀況或財務狀況異常，5家企業存在此類問題，佔比27.78%；三是持續盈利能力存疑，3家企業存在此類問題，佔比16.67%；四是關聯交易及關聯關係存疑，3家企業存在此類問題，佔比16.67%；五是申請文件的真實、準確、完整和及時性存疑，1家企業存在此類問題，佔比5.55%。

今年以來，證監會繼續嚴把審核質量關，採取多種措施和手段，嚴格實施IPO各環節的全過程監管，通過反饋、檢查、初審、發審等審核流程和審核機制的有機配合，有效遏制問題苗頭和「帶病申報」情形，凈化審核環境，強化中介機構責任，嚴厲打擊利潤操縱、欺詐發行、包裝上市、虛假披露等行為，以從嚴監管促進優質企業上市，發揮資本市場資源配置功能，促進供給側結構性改革，切實服務實體經濟。

根據統計，截至2017年5月19日，今年證監會共審結IPO企業257家，其中，已核准的IPO企業188家;未通過發審會（被否決）的IPO企業24家;終止審查（申請撤回）的IPO企業45家。IPO審結通過率約為73.15%，未通過（包括終止審查和否決）率約為26.85%。從目前IPO企業終止審查和否決情況看，從嚴監管工作取得了一定成效。

下一步，證監會將進一步強化發行監管，嚴格審核，在嚴防企業造假的同時，嚴密關注企業通過短期縮減人員、降低工資、減少費用、放寬信用政策促進銷售等方式粉飾業績的情況，一經發現，將綜合運用專項問核、現場檢查、採取監管措施、移送稽查等方式嚴肅處理。今後，證監會將繼續定期公佈終止審查和未通過發審會的IPO企業名單及審核中關注的主要問題，持續提高發行監管工作的透明度，進一步貫徹落實「依法、全面、從嚴」監管的工作要求，督促發行人和中介機構歸位盡責，提高首發企業申報質量，支持符合條件的企業上市融資，提升資本市場服務實體經濟能力，維護經濟金融安全，為資本市場和實體經濟發展不斷提供源頭活水。