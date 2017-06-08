▲曹政奭的多變魅力，你還沒被撩到嗎？（圖／翻攝自曹政奭官網，2017.06.08）

曹政奭要來台灣了！心情激動可想而知，沒搶到票的大大也不要難過，來跟我一起待在房間看劇吃爆米花也不錯啊～什麼角色都演過的他，可以是高高在上的主廚，也能是詐欺犯，各個角色只要他演起來都有不同的魅力，絕對撩到你不要不要的，那就讓我來介紹一下吧！

帥氣主廚好可口 《Oh 我的鬼神君》不是灑狗血的愛情劇

我想沒有人會對曹政奭演的Chef ni陌生吧～與朴寶英一搭一唱的模樣，怎麼看怎麼萌。兩人一出場絕對閃瞎所有人的眼睛，戴墨鏡都不夠。《Oh我的鬼神君 》劇情以處女鬼申順愛（金瑟琪飾）想要讓自己升天，因此用盡各種方法想脫離處女之身，意外附身在能夠看見鬼神的羅奉仙（朴寶英飾）身上，遇見羅奉仙心儀的主廚姜宣宇（曹政奭飾）。申順愛因此與羅奉仙達成協議，幫助奉仙Chief get！但是沒想到過程中卻逐漸揭開申順愛死亡的真相，逼近的黯黑氣息將會帶給眾人什麼樣的打擊呢？

這樣的主播我可以 《嫉妒的化身》不是普通的羅曼史

這一次曹政奭變身毒嘴、集所有優點於一身的完美主播李華信，而表娜麗只是一位平凡的氣象播報員，卻始終喜歡著李華信，使出渾身解數，只為讓李華信多看她一眼。在劇中，我們的孔曉振歐膩隨意的對曹政奭上下其手不說，根本摸好摸滿，讓所有人看得狂流口水～不僅有很多養眼的鏡頭，還教大家該怎麼檢查乳癌。趁著曹正奭要來前趕快來複習一下唷(・ω<)～～

熱血記者捏造新聞 《奪命頭條》不是那種無味的電影

一則錯誤的報導所衍生的後續，這部電影道盡現實世界媒體的詬病。曹政奭飾演面臨多重危機的記者許武赫，在一次偶然的情況下接到線報，得到了獨家，而在追查事件時，他發現嫌犯的筆記裡，出現一本小說，《良辰殺人記》，與案件有許多相似之處，因此他按照小說捏造了錯誤報導。沒想到整件事情卻失去控制，許武赫也身陷險境。曹政奭將身為小記者的無奈與遇到事件後的驚慌，完美演繹，翻轉形象，如此不一樣的曹政奭，哪有不看的理由（笑）。

詐欺犯與弟弟的日常 《哥哥》不是你想的親情片

不是帥氣的主廚、也不是魅力爆棚的主播，曹政奭改當詐欺犯，我知道很多人喊著這個詐欺犯我可以。冷靜、冷靜，其實這部電影另外一個看點是男團EXO成員D.O.啊~不要忘記他惹！電影《哥哥》在前期讓許多人誤以為只是單純的親情+愛情片，講述詐欺犯哥哥高斗植為求假釋，因此厚著臉皮回到15年未曾踏入的家中，與在比賽中意外失明的弟弟高斗英生活，所發生逗趣又好笑的日常，可是越看到後面，就發現不單純，後勁超強！這裡不雷你們，我只能建議，不要邊吃餅乾，會變成濕的！