▲杜季祥接獲護校邀請，感到受寵若驚。（圖／奧瑪優勢，2017.06.09）

杜季祥因拍攝多部廣告打開知名度，日前還接到某知名護校信函，點名他幫護校新生錄製VCR，鼓勵新生可以專心成為「白衣天使」，這讓杜季祥除了感到榮幸與驚訝外，也大方分享自己的感情觀

他表示：「謝謝護校邀請我錄製VCR鼓勵新生，其實有一點受寵若驚！沒想到這些白衣天使，會邀請我幫他們錄製打氣影片。」靦腆的杜季祥錄完VCR之後，也私下透露：「我覺得女生最重要的是性格，氣質要好、相貌清秀、個性溫柔，要孝順、體貼。這些是我覺得女生最重要的部分。」

剛演完電影的他，目前將重心放在學業上，希望自己努力健身的成績，可以接演一些運動型電影，「我的偶像是彭于晏，希望可以跟他一樣，努力拍一些關於運動、格鬥的勵志電影。」