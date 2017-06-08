丁噹出道10年首當導師 連祕密武器都準備好NOWnews今日新聞 (2017-06-10 00:00)
丁噹近日接下新馬版《The Voice決戰好聲》導師一職，在陳奐仁、曹格、伍思凱等四位導師中成為唯一女導師，出道10年來第一次擔任導師角色，丁噹表示很期待與另外三位導師在節目中的「爭鋒相對」。
身為導師裡面的唯一女生，丁噹絕對佔有優勢， 就連另一位導師陳奐仁也打趣說因為丁噹最美，所有帥哥學員都會被吸引到她的戰隊，但丁噹卻認為自己的優勢是能把「剛柔並濟」的秘訣傳授給學員，有信心成為學員的「心理醫生」，尤其是感情面的抒發，一定讓學員們落淚唱出自己生命中的主題曲。
四位導師中，曹格雖有主場優勢，但丁噹表示為了成為冠軍導師，絕對會拿出看家本領，同時也想好祕密武器，到時不排除邀請自己的好朋友陳潔儀來助陣。另外，為了錄製節目，將會在馬來西亞停留兩周，丁噹開心表示會帶著比基尼，希望能在工作空檔游泳運動。
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