劉以豪VS.阿達好難選 Lulu為飯碗只好掰了男神NOWnews今日新聞 (2017-06-10 00:00)
黃子佼與Lulu 9日出席「弱勢兒少長假困境檢視報告記者會」，但其實黃子佼昨晚人在北京，今早才從首爾搭機返台，一落地後，就得從早上十點一路工作到晚上，而兒福的「營養不打烊，快樂過暑假」，只是他今日的第二站，忙翻到連洗澡時間都沒。
這對師徒倆近日合體忙於金曲獎前夕工作，9日又一起出席活動，早上才問到黃子佼與女友孟耿如的婚事進度，下午就輪到Lulu遭殃，但她笑：「要看黃曆。」除此之外，Lulu近日與孫其君出演的「戀愛實境秀」播出，裡頭親暱互動太Over，問起緋聞男友阿達知不知情？她氣回：「他就算不看新聞，新聞都會Tag他！」
Lulu抱怨：「你們每一篇新聞都要Tag他（指阿達），為什麼不Tag說劉以豪不要看？」不希望每件事都與阿達扯上邊，於是話鋒一轉，黃子佼問她若劉以豪、孫其君、阿達被虎頭蜂追，會先拉誰上車？但Lulu死不答，表示要犧牲自己跑最後，好在最後硬擠出答案：「當然就是阿達」，解釋：「他現在是我專輯製作人，他不能死」，巧妙結束敏感問題。
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