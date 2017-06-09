▲劉濤劇中飾演司馬懿正室張春華。（圖／歐銻銻娛樂提供，2017.06.09）

由吳秀波、劉濤、李晨和張鈞甯主演的古裝劇《軍師聯盟》 劇本籌備五年，拍攝期近一年，近日終於殺青，讓劇組開心的視訊當天沒有戲的劉濤，劉濤雖然穿著居家的小背心，也馬上開了瓶酒遠端跟大家同樂，直呼：「真的很感動。」

該劇演員吳秀波除了出演劇中主角司馬懿外，更擔綱總製片人，劇中所有主要演員都由他親自致電邀約演出，該劇拍攝近一年，歷經春夏秋冬，回想起拍攝過程，李晨說：「波哥這次擔綱總製片人，還在橫店攝影棚裡幫我們安裝空調，當下真的覺得劇組特別有人情味，別的劇組都很羨慕我們。」

▲吳秀波擔綱《軍師聯盟》總製片。（圖／歐銻銻娛樂提供，2017.06.09）

《軍師聯盟》有別於以往三國時代以蜀漢人物為主的歷史劇，此次以司馬懿作為主角，不但講述司馬懿如何輔佐曹操一家，同時更加入了不少他的感情世界。此次劉濤飾演司馬懿的正室張春華，對於角色她笑說：「是一個有勇無謀的悍婦。」更透露和吳秀波會有各種感情戲，吳秀波也說：「這部劇也像是一個家庭戲。」

▲《軍師聯盟》7分鐘片花，完整劇情愛奇藝台灣站將於6月22日每晚24:00網路同步跟播。（翻攝自youtube，2017.06.09）

吳秀波和劉濤此次飾演夫妻，兩人也培養出好交情，在劇組殺青的最後一天，當天凌晨兩點雖沒有劉濤的戲，但殺青的當下吳秀波立刻想到劉濤，打了視訊電話給她，跟她一起分享劇組喝酒殺青的開心，劉濤說：「當下我也找了瓶酒，開了跟大家同樂，真的很感動。」被虧當下穿什麼？劉濤笑說：「是小背心啦。」

▲劉濤（左）和吳秀波劇中飾演夫妻。（圖／歐銻銻娛樂提供，2017.06.09）

李晨在《軍師聯盟》中飾演曹丕，吳秀波透露與李晨在一場活動上認識，當時李晨表示希望未來兩人有合作機會，這次一接到吳秀波邀約，李晨要吳先等三天，吳秀波說：「當時有點忐忑，不曉得他什麼意思。」沒想到三天後李晨回覆他已處理好其它戲約，準備出演，讓吳秀波相當感動。《軍師聯盟》一拍就是三百多天，被問到：「冰冰還好嗎？」李晨笑說：「她有來探班啦。」

▲吳秀波（右四）、劉濤（右二）、張鈞甯（右一）等主演古裝劇《軍師聯盟》。（圖／歐銻銻娛樂提供，2017.06.09）