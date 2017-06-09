▲兩人在粵菜館相識，高英軒英雄救美。（圖／公視，2017.06.09）

公視迷你劇集《起鼓．出獅》由郎祖筠、麥大傑執導，邀來實力派演員高英軒、劇場女神謝盈萱飾演結髮超過40年的夫妻，兩人同是郎祖筠台北藝術大學的學妹學弟，相識超過16年，但這竟是兩人首次戲劇合作。

《起鼓．出獅》由真人真事改編，描寫台灣第一代醒獅團在台開枝散葉至今的興衰演變，張鴻（高英軒飾）是醒獅團第二代傳人，後來獨立門戶成為台灣醒獅界的一代宗師，彩綺（謝盈萱飾）則是他背後的女人。戲中謝盈萱為支持丈夫的醒獅理想，隨他白手起家打拼，甚至為此變賣嫁妝。

▲高英軒赤裸上身，謝盈萱為他擦藥，兩人私下瘋狂笑場。（圖／公視，2017.06.09）

謝盈萱眼中的彩綺是一位很有想法的新女性，「不是因為她認為丈夫是天，而是因為她夠愛這個人，讓她決定這麼做」彩綺甚至比現在很多的女孩子更清楚自己要什麼。其中一幕高英軒為保護謝盈萱而受傷，謝盈萱替他擦藥時萌生愛意，但兩人因為認識太久頻笑場，謝盈萱還說「實在是太尷尬了」！

郎祖筠誇謝盈萱是位很聰明的演員，有一場要拍夫妻間「微妙」的情感衝突時，郎祖筠覺得謝盈萱沒有抓到細微的感情，她拍拍謝盈萱說，「妹子，妳還沒結過婚，這不怪妳。」沒想到一經指點後，謝盈萱馬上抓到這之中的精隨。