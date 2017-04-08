中華職棒／林智勝復出就敲雙安 歸功克魯茲NOWnews今日新聞 (2017-06-09 22:38)
大師兄回來了！中信兄弟內野手林智勝今天因大腿拉傷癒歸隊，睽違將近一個月沒在一軍賽場，就能敲出雙安，並帶動球隊7局下反攻氣勢，他功不可沒，也展現出猛象想要反撲奪冠的氣勢。
林智勝前2打席都被三振，他說：「我前2打席都沒有好表現，打擊教練克魯茲就找我進去後面再次特打，幫我找到感覺，前面有點太心急。」
林智勝在7局下敲出右外野二壘安打，中信兄弟單局攻下3分順利逆轉，而他也在8局下再度敲出左外野安打。
其實林智勝第3打席敲出中外野深遠飛球，可惜在全壘打牆前就被接殺，無緣挑戰生涯第250轟達標。
不過林智勝說：「第3打席後就感覺好一點，希望趕快把感覺找回來，期待明天之後會越來越好。」
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【BESTWAY】趣味造型充氣遊戲池/球池(歡樂派對)
- 【H-CT】ESIPOSS極個性真皮長夾(E233-1H-Z)
- 今生金飾 蝶語情緣墜 時尚黃金墜飾
- ZANWA晶華 移動式快速冷暖氣機/除濕機/空調機 ZW26H-1160
- 【買一送一】PRADA Luna Rossa Sport 卓越非凡男性淡香水 5
- OLYMPUS PEN-F + 17mm F1.8(PENF,公司貨)-送64G+副廠電池+
- 【ALMI】DOCKER PROFILE-TABLE BASSE 工業風大茶几
- 【平單式】台灣製造5X6尺雙人防水透氣巧能墊/保潔墊/護理墊
- ELYSEE Vintage Master 爵士機械腕錶-皮/40mm
- Alessi AMMI01S F 冰淇淋碗+愛心匙 粉紅
7000萬！皇馬神鋒正式告知球隊：我要去曼聯了 【北京新浪網】
32歲女子跑步機上猝死 家屬向健身房索賠100萬元【北京新浪網】
謝依旻：AlphaGo可以讓我三子 目前單身擇偶隨緣【北京新浪網】
心如止水!詹皇自曝G4心理狀態 最關鍵一點是它【北京新浪網】
殺人重炮剛醒一場又睡 勇士最憋屈的人就是他【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》