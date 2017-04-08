▲中華職棒 中信兄弟vs.富邦悍將。（圖／記者葉政勳攝，2017.4.08）

大師兄回來了！中信兄弟內野手林智勝今天因大腿拉傷癒歸隊，睽違將近一個月沒在一軍賽場，就能敲出雙安，並帶動球隊7局下反攻氣勢，他功不可沒，也展現出猛象想要反撲奪冠的氣勢。

林智勝前2打席都被三振，他說：「我前2打席都沒有好表現，打擊教練克魯茲就找我進去後面再次特打，幫我找到感覺，前面有點太心急。」

林智勝在7局下敲出右外野二壘安打，中信兄弟單局攻下3分順利逆轉，而他也在8局下再度敲出左外野安打。

其實林智勝第3打席敲出中外野深遠飛球，可惜在全壘打牆前就被接殺，無緣挑戰生涯第250轟達標。

不過林智勝說：「第3打席後就感覺好一點，希望趕快把感覺找回來，期待明天之後會越來越好。」